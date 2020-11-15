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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'de! Maraş'ta piknik yapacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile KKTC'ye iniş yaptı. Ersin Tatar'ın davetine icabet eden iki lider, KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılına yönelik törene katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'ye gitti. Erdoğan ve Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret edecek ve KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak.

15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu. Meclis, aynı gün düzenlediği olağanüstü oturumda KKTC'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onayladı. KKTC'nin kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ilan edilmiş oldu.

Erdoğan ve Bahçeli'den piknik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ta bugün bir piknik yapması bekleniyor. Erdoğan daha önce "Sayın Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" demişti.

Önce Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katılacak liderler, daha sonra resmi geçit törenini takip edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve MHP lideri Bahçeli daha sonra Kapalı Maraş'a geçecek. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışına katılacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar baş başa görüşme yaptıktan sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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