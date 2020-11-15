BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  YEREL

İstanbul'da ele geçirildi piyasa değeri 1 milyon TL! Kuru kafa şeklinde

İhlas Haber Ajansı

ZEYTİNBURNU'nda yaklaşık 1 milyon TL piyasa değeri olan kuru kafa ve kar tanesi baskılı 25 bin adet uyuşturucu hap piyasaya sürülmeden yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan Halil P. adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” konusu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 24 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi. Bina içinde kontrollerini gerçekleştiren ekipler 10 bin 100 adet “Kuru kafa” baskılı ve 14 bin 800 adet kar tanesi şeklinde uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonun yapıldığı adreste şişe içerisine konulmuş vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit bulundu.



Cezaevine gönderildi
Bina içerisinde bulunan Emrah A. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Operasyonu derinleştiren ekipler Halil P. ve beraberindeki taksi sürücüsü Hayri B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B. isimli kişiler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Halil P. isimli kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta görenler hayret etti! Yüzlerce yıllık tarihe ışık tutuyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Ankara'daki sağlıkçılara saldırı girişimi! Ekip o yaralıyı ölümden döndürmüş
Diyarbakır Valisi'nden Kırklar Dağı'na imar tepkisi: Burunlarından fitil fitil getirmezsem...
Mahkemeden karar çıktı! FETÖ kanalının dizisi Küçük Gelin'e büyük şok
İsmail Demir: EBK-M44 El Bombası Kutusu, TSK'nın envanterine girmeye hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Formula 1 Türkiye GP'sini kazanan Hamilton şampiyonluğunu ilan etti
Masterchef Barbaros Yoloğlu yaşı kaç nereli eski haline bakın
Çanakkale'de vakalar arttı! Kahvehane ve cami kapatılıp köy karantinaya alındı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedeflediğimiz 6 puanı alacağız
Kılıçdaroğlu da yalanladı! HDP ile asla anayasa taslağı hazırlamadık
Türkiye-Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu maçın muhtemel 11'leri belli oldu
Yorumlar