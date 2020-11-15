Sivas'ta görenler hayret etti! Yüzlerce yıllık tarihe ışık tutuyor

Halka olan iki kadın resmi var: Mağara Köyü Muhtarı Ahmet Koç, mağaraların kültür turizmine kazandırılmasını istediklerini ifade ederek, “Bu mağaralarda insanlar yaşamış. Burada yaşanmışlıkların izleri var. Resimler var. At resmi, ayağında halka olan iki kadın resmi var. Geyik resmi var, çoğu resim de zamanla aşınmış, darbe görmüş. Ondan dolayı belirli olmuyor ama buranın her tarafı tarih. İncelenmiş bir durumu yoktur." diye konuştu.