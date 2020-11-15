Sivas'ta görenler hayret etti! Yüzlerce yıllık tarihe ışık tutuyor
SİVAS’ın Gürün ilçesi Mağara köyünde binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip mağaraların içindeki kaya resimleri keşfedilmeyi bekliyor.
Gürün ilçesine uzaklığı 49 kilometre olan Mağara köyü, kaya resimleriyle dikkat çekiyor. Hıristiyanlığın ilk yıllarında bu mağaralarda Roma yönetiminin baskılarından kaçan Hıristiyanların yaşadığı düşünülürken, mağara içerisinde bulunan bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri ise dinler tarihine ışık tutuyor.
Kayalara çizilen resimlerde Romalı askerlerden korunmak için elinde haç tutan Hıristiyanların betimlendiği görülüyor.
Köy muhtarı, at, ayağında halka olan iki kadın ve geyik resimlerinin olduğu mağaraların turizme kazandırılarak dünyaya açılmasını istiyor.
Halka olan iki kadın resmi var: Mağara Köyü Muhtarı Ahmet Koç, mağaraların kültür turizmine kazandırılmasını istediklerini ifade ederek, “Bu mağaralarda insanlar yaşamış. Burada yaşanmışlıkların izleri var. Resimler var. At resmi, ayağında halka olan iki kadın resmi var. Geyik resmi var, çoğu resim de zamanla aşınmış, darbe görmüş. Ondan dolayı belirli olmuyor ama buranın her tarafı tarih. İncelenmiş bir durumu yoktur." diye konuştu.