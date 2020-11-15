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Formula 1 Türkiye GP'sini kazanan Hamilton şampiyonluğunu ilan etti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Hamilton bu sonuçla, Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

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Tarihe geçen ve yağışın damga vurduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand-Prix'de damalı bayrağı ilk gören Lewis Hamilton oldu.

Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.

Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.

"İmkansızı hayal edin''

Hamilton yarışı kazandıktan sonra, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye GP'de ilk 10 

Lewis Hamilton, Mercedes

Sergio Perez, Racing Point

Sebastian Vettel, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, McLaren

Max Verstappen, Red Bull

Alexander Albon, Red Bull

Lando Norris, McLaren

Lance Stroll, Racing Point

Daniel Ricciardo, Renault

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