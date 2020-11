65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncel 2020

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. Son açıklamaya göre koronavirüs vakaları 2.500'ü aştı. Bakanlık onayı ile şu anda 11 ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı ve sınırlandırıldı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi yeni liste 2020

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbirler gelmeye başladı. İlk olarak bazı mekanların saat 22.00'den sonra kapanmasına karar verildi. İkinci olarak da risk altında bulunan 65 yaş üstü vatandaşların yeniden sokağa çıkması bazı illerde yasaklandı. Yasaklara son olarak Ankara ve İstanbul'da eklendi. Peki hangi illerde 65 yaş yasağı geldi, 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saatlerde dışarı çıkabilecek?

65 yaş üstü sokağa çıkabilme saatleri

Daha önce Eskişehir, Bursa gibi birçok ilde uygulamaya konulan koronavirüs yasaklarının kapsamı dün gece yapılan açıklama ile genişletildi. Buna göre, İstanbul ve Ankara'da da belirli saatlerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması geldi.



Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Ankara'daki bu kararın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma saatleri ile ilgili düzenleme yapıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi. Koronavirüs salgınındaki artışlara bağlı olarak birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği kaydedildi.



İstanbul Valiliği yeni düzenlemeyi "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimiz, sizi koronavirüsten korumak için; Her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında olan dışarı çıkma saatleriniz, 12 Kasım Perşembe’den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske yakmak koşuluyla 10.00-16.00 olarak yeniden düzenlenmiştir" ifadeleri ile açıkladı.



65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi:

İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri olanlara 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi. Buna göre başkentte 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.



Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.



Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.



Kütahya genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. alilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."



Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.



Bursa Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.



Bursa Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.



Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.