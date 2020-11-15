BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  DÜNYA

180 kişi gönüllü kaydoldu! Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor

Demirören Haber Ajansı

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı olan Sputnik V aşısının klinik deneyleri gelecek Hindistan'da hafta başlayacağı açıklandı.

Abone ol

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısının klinik deneyleri  gelecek hafta Hindistan'da başlayacağı açıklandı. Şimdiye kadar 180'den fazla gönüllünün kaydolduğu çalışmalara insan üzerindeki klinik deneyleri önümüzdeki hafta başlayacak.

Rusya'nın Covid-19 için Sputnik V aşısının ilk partisinin, aşının faz 2 ve faz 3 denemelerinin yapılacağı Ganesh Shankar Vidyarthi Tıp Koleji'ne gelecek hafta ulaşması bekleniyor.

180 kişi gönüllü olarak kaydoldu
Sputnik V aşısında yeralan bir yetkili, Hindistan'daki denemeler için 180 kadar gönüllünün kayıt olduğunu belirtti.  Araştırma başkanı Saurabh Agarwal, uygulanacak aşının dozajını belirleneceğini ifade ederek," Bir doz verilecek ve daha fazla doza ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek için gönüllülerin durumu izlenecek ”dedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da yoğun bakım hastaları için yer bulamıyoruz! Doktorlar hasta seçecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AFAD açıkladı! İstanbul'da 3 bin 21, Türkiye genelinde 18 bin 910 toplanma alanı bulunuyor
İstanbul saldırısını yapan Reina teröristinin mesajları deşifre oldu! İşte tabletten çıkan şifreli talimat
İstanbul'daki 'salgın hastalık' ölümleri, açıklanan korona ölümlerinden fazla! İşte 1 haftalık durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş mesajlar! Artık tahammülümüz kalmadı
Azerbaycan Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Antalya'ya sevk edildi
Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı! 34 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı
Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru formu
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaktan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı
Bir Başkadır Ruhiye kimdir gerçekte kim oynuyor? Ruhiye'nin köyü nerede
Yorumlar