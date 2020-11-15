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Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Antalya'ya sevk edildi

 BURDUR'da koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bugün ileri tetkik ve tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Covid-19 testi pozitif çıkan ve geçen hafta evinde tedavi görmeye başlayan Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, bugün öğle saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi'ne ambulansla getirildi. Ercengiz'in yapılan muayene ve kontrolünde tedbir amaçlı Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Başkan Ercengiz'i hastanede Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Reha Sermed Aygören, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ziyaret etti.

CHP Burdur Milletvekili Göker, "Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine evde tedavi altındaydı. Bugün oksijen satürasyonunun (kan oksijen doygunluğu) düşmesi üzerine hekimler kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevkini uygun gördü. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi ancak tedbiren fakülteye sevk ediliyor" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik de "Tüm Covid-19 hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Belediye başkanımızın da tedbir amacıyla Antalya'ya sevki söz konusu oldu. Ona da geçmiş olsun, diyor; acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti'li Özçelik, halkın tedbirlere uyması konusunda daha büyük hassasiyet beklediklerini de belirterek, "En üst düzeyde dikkat ve tedbirin alınacağı ayların bu aylar olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ev içi ziyaretlerde ikramların yapılmaması konusunda bir hassasiyetin oluşması lazım" dedi.

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