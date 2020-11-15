İstanbul saldırısını yapan Reina teröristinin mesajları deşifre oldu! İşte tabletten çıkan şifreli talimat

İSTANBUL 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, saldırgan Abdülkadir Masharipov'un tabletinden ele geçirilen şifreli eylem talimatının dökümüne yer verildi

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Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada, 'Ebu Muhammed Horasani' kod isimli sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Eylem talimatını veren 'Ebu Cihad' kod isimli Yasser Mohammed Salem Radown ise 12 yıl hapis cezası aldı. Yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 48 sanığa ceza verdiği davanın gerekçesini açıkladı. 305 sayfalık gerekçeli kararda, 'Ebu Cihad' isimli, örgüt içerisinde 'kadı' olduğu belirlenen Radown tarafından Masharipov'a gönderilen şifreli sesli eylem talimatının çözümü dikkat çekti.







Saldırganın tabletinden çıktı

Şifreli ses kaydı, eylem sonrası Masharipov'un Esenyurt'ta kaldığı konutta bulunan tabletinden elde edildi. Kayıtta, eylem sonrası ailesine sahip çıkılacağı, bu konuda endişeli olmaması gerektiğini ifade eden 'Ebu Cihad' kod isimli teröristin sesli anlatımları yer aldı.



"Gecesini gündüz yapın"

Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne karşı verdiği mücadelede özellikle Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 'Ebu Cihat' kod isimli terörist, ses kaydında örgüt nezdinde bu durumdan rahatsız olunduğunu dile getirdi. Kayıtta, "Onlar Müslümanları öldüremezler, bombalayamazlar. Bunlar cezasız kalmaz. Kim kolunu kaldırırsa İslam ülkesi o kolunu keser inşallah. Allah diyor ki, 'Türkiye'yi öldürün, dağıtın. Gecesini gündüz yapın.' Seni örnek alacaklar. Seni izleyecekler. " ifadeleri kullanıldı.







"İstanbul güvenli diye düşünmesinler"

Deşifre edilen ses kaydının bir bölümünde "Değerli kardeşim Ebu Muhammet. Biz senin hakkında iyi şeyler duyduk. Allah yolunda köpeklere, kafirlere göstermek gerekli. Onlar hiçbir yerde güvenli değiller. Onlar, İstanbul güvenli diye düşünmesinler." ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.



"Allah seni ve aileni bırakmayacak"

Şifreli ses kaydında ayrıca şu ifadeler geçiyor: Ben sana benim garantilediğimi söylemiyorum. Allah seni garantiliyor. Allah seni ve aileni bırakmayacak. Bizim ailemiz nasılsa senin ailen de öyle olacak. Kadınlar için Suriye kimliği yapıyorlar.







"Hedef gözetmeksizin ateş etti"

Gerekçeli karara göre Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı cihat ilan eden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden Masharipov, 1 Ocak 2017 saat 01.15 sıralarında Reina'ya geldi. Burada 39 kişiyi tasarlayarak öldürdü. 79 kişiyi de tasarlayarak öldürme kastı ile yaraladı. Masharipov, örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyet Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etti.