Kendine hakim olamıyor! İstanbul'da bu fotoğrafları çekmesinin sebebini öğrenenler şaşırdı

Kaza yapan araçları takipçilerinin attığını söyleyen Türkoğlu, bu durumdan artık rahatsızlık duyduğunu belirterek yardım istedi. Türkoğlu, "Kazaları takipçilerim bana mesaj olarak gönderiyor, sayfalar var bana gönderiyor, ben de kaza yerine gidip fotoğraf çekiyorum. Ben bu durumdan rahatsızlık duymaya da başladım. Artık öyle bir hale geldim ki, evimin yanında çizilmiş bir araba görüyorum, selfie çekesim geliyor." diye konuştu.