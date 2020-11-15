Ersin Tatar: Kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesin

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleşen resmigeçit sonrası konuşma yaparak “Bağımsızlığımızı ulusal kahramanlarımıza, şanlı ecdadımıza ve ana vatan Türkiye’ye borçluyuz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreninin gerçekleşmesi ardından kürsüde açıklama yaptı.

Tatar, “15 Kasım 1983’de eşsiz fedakârlıklara kurduğumuz KKTC’miz 37’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz…” diyerek bu coşkuyu yaşarken geleceğe daha büyük adımlarla yürünmesi gerektiğine değindi.

KKTC’de bugün başı dik onurlu bir biçimde özgürce yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ulusal kahramanlarımıza, şanlı ecdadımıza ve ana vatana Türkiye’ye borçluyuz” dedi.

“Bu soylu mücadelenin her aşamasında, Yüce Türk ulusun yardımı desteğiyle her zaman bizimle olmuştur” ifadelerini kullanan Tatar,

“Masaya oturmaya hazırız...''

Güney Kıbrıs ile 50 yıldır devam eden müzakere sürecine de değinerek “KKTC olarak masaya dönmeye hazırız ancak yeni çözüm modelleri olmalıdır…” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar “Bugüne kadar Kıbrıs konusu çözüme federal çözüm mümkün olmadı. Egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm modeli ile Kıbrıs’ı barış adası yapmalıyız…” dedi.

Rum tarafının müzakere sürecindeki tutumunda bir değişiklik olmadığına de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni çözüm modelleri olması gerektiğini ve egemenliğimizden taviz verilmeyeceğini kaydetti.

“Dış mihrakların oyunları asla tutmayacak''

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye’nin öneminin bilincindeyiz dış mihrakların oyunları asla tutmayacak” dedi.

Güney Kıbrıs’a çağrı yapan Tatar, “Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesinler” diyerek “biz özgürlüğümüzü Mehmetçik ve Mücahit sayesinde aldık…” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Tatar, bağımsızlık mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pandemi Hastanesi'nin yapımında yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek bitirdi.