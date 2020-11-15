BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  DÜNYA

Ve Donald Trump ilk kez kabul etti Joe Biden kazandı tweeti

3 Kasım'da yapılan ve dünyanın dikkatle takip ettiği ABD başkanlık seçimleri sonuçlandı. Donald Trump rakibi Joe Biden karşısında yenilgiyi bir türlü kabul etmedi ve seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyacağını ilan etti. Trump'ın nihayet inadı kırıldı. Trump, son attığı tweet ile Joe Biden'ın seçimin kazandığını duyurdu.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan seçimleri 306 delege sayısına ulaşan Joe Biden kazandı. Biden, henüz resmi olarak olmasa da ABD'nin 46. başkanı oldu. Seçimlerin üzerinden neredeyse 12 gün geçmesine rağmen mevcut ABD Başkanı Donald Trump, seçimde aldığı yenilgiyi bir türlü hazmedemedi ve seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyacağını duyurdu. Ancak Trump'ın bu tavrı yumuşamış gibi görünüyor..

Sosyal medya hesabı üzerinden tweet paylaşan Donald Trump ‘hileli seçim’ notunu düşerek, “Joe Biden kazandı” ifadesini ilk kez kullandı. 

Trump'tan Biden kazandı tweeti

ABD Başkanı Donald Trump tweetinde seçimi hileyle kaybettiğini, seçim gözlemcilerine faaliyetlerini yerine getirmesi için izin verilmediğini "Seçim hileli olduğu için kazandı. Hiçbir seçim gözlemcisine müsaade edilmedi. Ve oylar, Teksas'ta bu işleri yapmak için yeterlilik gösteremeyen (Ki Teksas'ta açık ara kazandım), kötü bir üne sahip Radikal Sol görüşlü özel bir şirkete ait olan Dominion programı tarafında tasnif edildi. Sahte, Sessiz Medya ve fazlası!" sözleriyle ifade etti.

Trump ilk kez kabul etti

Trump attığı bu tweet ile ilk defa Joe Biden'ın seçimleri kazandığını söylemiş oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD'de skandal böyle patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AFAD açıkladı! İstanbul'da 3 bin 21, Türkiye genelinde 18 bin 910 toplanma alanı bulunuyor
İstanbul saldırısını yapan Reina teröristinin mesajları deşifre oldu! İşte tabletten çıkan şifreli talimat
İstanbul'daki 'salgın hastalık' ölümleri, açıklanan korona ölümlerinden fazla! İşte 1 haftalık durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş mesajlar! Artık tahammülümüz kalmadı
Azerbaycan Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de 24 gündür kayıptı! Ormanda korkunç şekilde bulundu
Ordu'daki vahşet! Çarşafa sarılı cesedi bulunan yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüş
Ersin Tatar: Kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesin
İstanbul'dan Kastamonu'ya gidip karantinayı ihlal etti! Bakın nerede yakalandı
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
Türkiye-Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu maçın muhtemel 11'leri belli oldu
Yorumlar