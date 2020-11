Ve Donald Trump ilk kez kabul etti Joe Biden kazandı tweeti

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan seçimleri 306 delege sayısına ulaşan Joe Biden kazandı. Biden, henüz resmi olarak olmasa da ABD'nin 46. başkanı oldu. Seçimlerin üzerinden neredeyse 12 gün geçmesine rağmen mevcut ABD Başkanı Donald Trump, seçimde aldığı yenilgiyi bir türlü hazmedemedi ve seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyacağını duyurdu. Ancak Trump'ın bu tavrı yumuşamış gibi görünüyor..

Sosyal medya hesabı üzerinden tweet paylaşan Donald Trump ‘hileli seçim’ notunu düşerek, “Joe Biden kazandı” ifadesini ilk kez kullandı.

Trump'tan Biden kazandı tweeti

ABD Başkanı Donald Trump tweetinde seçimi hileyle kaybettiğini, seçim gözlemcilerine faaliyetlerini yerine getirmesi için izin verilmediğini "Seçim hileli olduğu için kazandı. Hiçbir seçim gözlemcisine müsaade edilmedi. Ve oylar, Teksas'ta bu işleri yapmak için yeterlilik gösteremeyen (Ki Teksas'ta açık ara kazandım), kötü bir üne sahip Radikal Sol görüşlü özel bir şirkete ait olan Dominion programı tarafında tasnif edildi. Sahte, Sessiz Medya ve fazlası!" sözleriyle ifade etti.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg