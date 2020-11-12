ABD'de skandal böyle patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı

3 Kasım'daki ABD Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı ve Joe Biden, ABD'nin yeni başkanı seçildi. Ancak seçimlerin üzerinden neredeyse 10 gün geçmesine rağmen hem Trump hem Biden cephesinden haberler geliyor. Trump, seçim sonuçlarında hilelerinin varlığından bahsededursun, Biden tarafından ise başını ağrıtacak bir haber patladı. Daily Mail, özel haberini manşetten verdi.