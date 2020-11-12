ABD'de skandal böyle patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı
3 Kasım'da yapılan ABD'deki başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre; Joe Biden ülkenin 46. başkanı oldu. Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken İngiliz Daily Mail gazetesi çok konuşulacak bir habere imza attı.
3 Kasım'daki ABD Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı ve Joe Biden, ABD'nin yeni başkanı seçildi. Ancak seçimlerin üzerinden neredeyse 10 gün geçmesine rağmen hem Trump hem Biden cephesinden haberler geliyor. Trump, seçim sonuçlarında hilelerinin varlığından bahsededursun, Biden tarafından ise başını ağrıtacak bir haber patladı. Daily Mail, özel haberini manşetten verdi.
Joe Biden, Cumartesi gecesi, 2020 ABD Başkanlık seçimlerini kazandığını duyurduktan sonra, torunlarından altı tanesini sahnede karşıladı.
Aralarında eksik olan, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizci Lunden Roberts'tan olan ve utançla reddedilen iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts'tı.
Çocuğun adı, cinsiyeti ve konumu şimdiye kadar bir sır olarak kaldı, ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, yaptığı özel haberde onun Arkansas'ın kırsal bölgelerinde mutlu bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.