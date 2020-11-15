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Koronavirüs aşısında bir kritik gelişme daha

Başında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin bulunduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in bulduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, dünya genelinde heyecan yaratırken; Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının başındaki Profesör Andrew Pollar'dan da kritik açıklamalar geldi.

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İngiliz The Sun gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının başındaki Profesör Andrew Pollar, Noel'e kadar milyonlarca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hazır olmasını beklediklerini duyurdu.

Ekibi tarafından çıkarılan iş için ise 'rekor hızla' gerçekleştirilen bir 'mucize' tanımını kullandı.

Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Pollard, "Bu yılın sonuna kadar etkililiğini gösterebileceğimiz konusunda iyimserim. Tüm yıl boyunca usanmadan çalıştık, çalışıyoruz ve önümüzdeki aylarda sonucu görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Oxford'da küçük bir akademik ekip olduklarını vurgulayan Pollard, "Rekor hızda geniş çaplı denemeler gerçekleştirebilmemiz bir mucize. Ortağımız AZ, aşıyı kar amacı gütmeden dağıtacak" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının fiyatının doz başına 2.23 sterlin olacağı tahmin ediliyor.

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