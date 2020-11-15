İstanbul Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

İSTANBUL Pendik'te nişanlısının çalıştığı iş yeri önüne gelen adı öğrenilemeyen müteahhit, otomobilden gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Müteahhit, hastaneye kaldırılırken; polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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İSTANBUL Pendik Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokak'ta meydana gelen olayda; adı öğrenilemeyen müteahhit, 34ED3404 plakalı otomobiliyle nişanlısını almak için çalıştığı butiğin önüne geldi. Otomobilinden inen müteahhit, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar geldikleri otomobilleriyle kaçarken; müteahhit, isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı müteahhidi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Saldırıya ilişkin çalışma soruşturma başlatıldı.