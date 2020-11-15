Ermenistan askerlerinin cesetlerini bırakarak gidiyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çekilmeleri devam ederken; geride bıraktıkları, verdikleri zayiatı gözler önüne seriyor. Reuters'ın Şuşa'dan servis ettiği fotoğraflar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan neden çekildiğini ve nasıl masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi.

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Dağlık Karabağ'da yenilgi elde eden Ermenistan, bölgeden çekiliyor. Ermenistan'ın çekilirken geride bıraktıkları, yaşanan zayiatı gözler önüne seriyor. Erivan yönetimi, askerlerine ait cesetler yol ortasında bırakarak gidiyor. Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı atılacak ve Kelbecer tamamen Ermeni unsurlardan temizlenecek.

Tüm gözler bölgedeyken Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü. Karabağ'ın kalbi olarak bilinen ve Azerbaycan'ın aldıktan sonra Ermenileri teslim olmaya zorlayan Şuşa'dan gelen görüntülerde, dağ eteklerinde Ermeni askerlerin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

Mezarları taşıyorlar

Öte yandan; bölgeden çekilen Ermeniler, mezarları bile boşaltıyor. Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin eşyalarının yanı sıra ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını da yanlarında götürdükleri görüntüler de ortaya çıktı.