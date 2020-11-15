Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Kasım Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 414 bin 278, can kaybı 11 bin 507 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 15 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 142 bin 496 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 561 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 353 bin 663'e çıktı.

Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470, hasta sayısı 414 bin 278, vefat sayısı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2020