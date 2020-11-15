Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk galibiyetini aldı. A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydederken; Rusya'nın sayılarını Denis Cheryshev ve Daler Kuzyaev attı. Rusya'da Andrei Semenov, 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Millilerimiz, bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken; Rusya ise 8 puanda kaldı.

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti ve Ruslara karşı 36 yıl sonra ilk kez galip geldi.

Rusya, 11. dakikada Denis Cheryshev'in golüyle öne geçerken; 24. dakikada Cenk Tosun'a gole giderken faul yapan Andrei Semenov kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Milliler, 26. dakikada Kenan Karaman ve 32. dakikada Cengiz Ünder'in golleriyle devreye 2-1 önde girdi. 52. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Cenk Tosun farkı ikiye çıkarırken; 57. dakikada Kuzyaev'in attığı gol Rusya'ya yetmedi.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu sonuçla 6 puana yükselirken; Rusya ise 8 puanda kaldı. Takımımız, gruptaki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Miranchuk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cheryshev bekletmeden dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Rusya'nın sağ kanattan gelişen atağında Zobnin ceza sahasına ortasını gönderdi, Zabolotny altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

11. dakika Rusya öne geçti. Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kuzyaev, altı pas önündeki Cheryshev'e pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1.

Rusya, 11. dakikada Denis Cheryshev'in attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/UH7g8dPC8l — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

24. dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.

Rusya'da Andrey Semenov, 24. dakikada yaptığı bu faul sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı. pic.twitter.com/ztqIDe2XsA — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

26. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

İşte Kenan Karaman'ın beraberliği getiren golü.... pic.twitter.com/WwPQfckN3U — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

28. dakikada ay-yıldızlı ekip, Rusya ceza yayının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

Cengiz Ünder'in sert frikiği az farkla auta gidiyor. pic.twitter.com/jHSPLn7zlp — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti. Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1.

İşte Cengiz Ünder'in müthiş golü pic.twitter.com/5QaTtXqTqW — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

46. dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında, Ozdoev ceza sahasına girdi. Ozdoev'in sol çaprazdan şutunda kaleci Mert ayaklarıyla golü önledi, top kornere çıktı.

51. dakikada Rusya ceza sahası içerisine giren Ozan Tufan'ı, Kuzyaev düşürdü. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Guilherme ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1.

GOOOOLLL!



Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle Rusya karşısında skoru 3-1'e getirdik. pic.twitter.com/Qq1qRKqi8n — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Karavaev, ceza sahasına girdi ve son çizgiye kadar topu sürdü. Bu oyuncunun altı pas önüne çıkardığı topu kontrol eden Kuzyaev'in şutunda top ağlara gitti: 3-2.

Rusya, Daler Kuzyaev'in attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. pic.twitter.com/0juOH9x5Bv — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020

67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Deniz Türüç, Rusya ceza sahası dışından şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Karavaev, ceza sahasına girdi ve çok sert bir şut attı. Kaleci Mert'in yumruklarıyla kurtardığı şutta, top boşta kaldı. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada milli takım 4. gol şansını kullanamadı. Milli takım Hakan Çalhanoğlu ile kontra atağa çıktı. Hakan, sağdan bindiren Ozan'a pasını attı. Ozan, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a pasını verdi, bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

Türkiye: 3 - 2 :Rusya

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Ozdoev, Zobnin (Dk. 79 Fomin), Aleksei Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolotny (Dk. 70 Erokhin)

Goller: Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 51 Cenk Tosun (penaltıdan) (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 24 Semenov (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Merih Demiral, Dk. 56 Cenk Tosun, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 54 Zobnin, Dk. 56 Dzhikiya, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 89 Fomin (Rusya)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)