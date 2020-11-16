BIST 1.291
DOLAR 7,67
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  DÜNYA
ADV Eminevim'den ev hediye

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

Anadolu Ajansı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ersin Tatar'tan Erdoğan'a hastane teşekkürü
Rus modelden şoke eden koronavirüs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil
Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Kasım Pazar)
Koronavirüs aşısıyla dünyayı umutlandıran Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak
Boris Johnson bir kez daha karantinada
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Esra Tokelli oğlu kaç yaşında?
Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
Koronavirüs aşısında bir kritik gelişme daha
65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncel 2020
Yorumlar