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Ankara’da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş şoförü yön levhası direğine çarptı. Kazada dolmuşun sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

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Kaza Ankara’nın Çankaya ilçesi Doğukent Caddesinden Turan Güneş Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Kesekler (21) 06 J 1302 plakalı dolmuş ile seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Oran-Kızılay yol ayrımında alt geçit girişindeki yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammed Kesekler ve arkadaşı Yunus Emre Şimşek dolmuş içine sıkıştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araç içinde sıkışan yaralı Yunus Emre Şimşek’i Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ederken, şoför Muhammed Kesekler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Kesekler’in arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kesekler’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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