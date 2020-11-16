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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Vaniköy Camii’ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde yangın çıkan ve alevler içerisinde kalan Vaniköy Camii’ne ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, ‘’Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız’’ ifadelerini kullandı.

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Foto Galeri Üsküdar Çengelköy'ün sembolü tarihi Vaniköy Camisi cayır cayır yandı Galeriye Gözat
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