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İngiltere Başbakanı Johnson karantinaya girdi

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Başbakanı Johnson'ın koronavirüs testi pozitif biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinaya girdiği açıklandı.

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İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığını bildirdi. Başbakan Johnson, daha önce koronavirüse yakalanmış, Nisan ayında tamamen iyileştiğini duyurmuştu.

Ancak İngiliz sağlık yetkilileri, virüse ikinci kez yakalanan kişilere dair vakaların bulunduğunu hatırlatarak, Başbakan Johnson'ı yeniden hastalığa yakalanabileceği konusunda uyarmıştı. 

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