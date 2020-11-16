Pompeo'nun olaylı Türkiye ziyareti! Çavuşoğlu'na 'görüşmek için İstanbul'a gel' dediği iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği ile görüşme kararı tartışma yaratırken, bir Türk yetkili, Çavuşoğlu'nun Ankara davetini reddeden Pompeo'nun kendisiyle görüşmek için İstanbul'a gelmesini istediğini öne sürdü.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, yurt dışı gezilerinde Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğini açıklamıştı.

İsmi açıklanmayan bir Türk yetkilinin açıklamasını kaleme alan Bloomberg'in haberine göre ise, bu ziyaretin detayıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ABD’li yetkililer tepkiler üzerine Pompeo’nun programının yoğunluğunu dile getirmişti, ancak ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'de ismi açıklanmayan Dışişleri'nden bir Türk yetkilinin perde arkasında yaşananları anlattığı iddiası yer aldı.

Türk yetkili, Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetini reddettiğini söyledi ve "Pompeo, Çavuşoğlu’nun görüşme için İstanbul’a gelmesini istedi. Çavuşoğlu, Pompeo’nun bu tavrından rahatsız oldu" ifadesini kullandı.

Fener Rum Ortadoks Patriği ile görüşecek

Görüşme detayları belli olduktan sonra, Pompeo'nun Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyeceği, İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile görüşeceği iddiasının gündeme düşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ziyareti hakkında, "Türkiye'de dini özgürlükler konusunda özellikle son 20 yılda kaydedilen ilerlemeler herkesin malumudur. Dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ibadetlerini elverişsiz koşullarda ve tehdit altında yerine getirmek zorundayken, gayrimüslim vatandaşlarımız ülkemizde dini vecibelerini serbestçe idrak edebilmekte, farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadet özgürlüğü korunmaktadır. Dolayısıyla, ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir. Kaldı ki ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

"Pompeo'nun Türkiye ziyareti teamüllere aykırı"

7 ülkeyi ziyaret edecek olmasına rağmen, Türkiye hariç ülke liderleriyle biraraya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in ilhak ettiği Suriye'ye ait Golan Tepelerini ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini de ziyaret ederek, diplomatik teamüllerin ötesinde BM kararlarını ve uluslararası hukuku da çiğneyecek.