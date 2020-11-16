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Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'e moral ziyareti

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan ve yarın ameliyat olacak kaleci Harun Tekin'e moral ziyareti gerçekleştirildi.

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Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırıldı.

Yarın ameliyat edilecek olan Harun Tekin'i Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, teknik direktör Erol Bulut, yardımcı antrenörler Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, kaleci antrenörü Michael Kraft ve takım arkadaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi.

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