Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır

ÜSKÜDAR'daki yalılar arasında Boğaz'a sıfır tarihi Vaniköy Camii’nde dün yangın çıktı. Bir süre sonra yangın söndürülürken cami kullanılamaz hale geldi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın çıkan cami ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde meydana gelen yangınla ilgili, "Ata yadigârımız Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamayı alıntılayarak, "Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren durumunu yakından takip ettiğimiz, ata yadigârımız Vaniköy Camii talimatlarınız doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.