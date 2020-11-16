Ankara'da yön direğine çarpan dolmuş hurda yığınına döndü

ANKARA'da içerisinde 2 kişi olan minibüs yön levhası direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarında sürücünün cansız bedeni çıkarıldı.

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Kaza Ankara’nın Çankaya ilçesi Doğukent Caddesinden Turan Güneş Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Kesekler (21) 06 J 1302 plakalı dolmuş ile seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Oran-Kızılay yol ayrımında alt geçit girişindeki yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammed Kesekler ve arkadaşı Yunus Emre Şimşek dolmuş içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araç içinde sıkışan yaralı Yunus Emre Şimşek’i Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ederken, şoför Muhammed Kesekler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Kesekler’in arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kesekler’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.