BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,10
ALTIN 469,65
HABER /  YEREL
ADV Eminevim'den ev hediye

Ankara'da yön direğine çarpan dolmuş hurda yığınına döndü

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da içerisinde 2 kişi olan minibüs yön levhası direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarında sürücünün cansız bedeni çıkarıldı.

Abone ol

Kaza Ankara’nın Çankaya ilçesi Doğukent Caddesinden Turan Güneş Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Kesekler (21) 06 J 1302 plakalı dolmuş ile seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Oran-Kızılay yol ayrımında alt geçit girişindeki yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammed Kesekler ve arkadaşı Yunus Emre Şimşek dolmuş içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araç içinde sıkışan yaralı Yunus Emre Şimşek’i Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ederken, şoför Muhammed Kesekler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Kesekler’in arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kesekler’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bir Başkadır'daki başörtülü mastürbasyon sahnesi kriz çıkardı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Pompeo'nun olaylı Türkiye ziyareti! Çavuşoğlu'na 'görüşmek için İstanbul'a gel' dediği iddiası
Ermenilere 10 gün ek süre verildi Karabağ'da mezarları açıp ölüleri çıkarıyorlar
Ersin Tatar'tan Erdoğan'a hastane teşekkürü
Rus modelden şoke eden koronavirüs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil
Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:Vaniköy Camii en kısa sürede ayağa kaldırılacaktır
Araç sahiplerine iyi haber! Benzine 32 kuruş indirim geliyor
İstanbul’da koronavirüs salgınında mavi yaka etkisi: 5 ilçede yaşayanlar dikkat!
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İngiltere Başbakanı Johnson karantinaya girdi
Masterchef Eray kaç yaşında nereli Eray Aksungur kimdir gerçek mesleği ne?
Yorumlar