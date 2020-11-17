Bir Başkadır'daki başörtülü mastürbasyon sahnesi olay oldu!
Netflix'in yeni Türk yapımı dizi Bir Başkadır ilk günden Türkiye'nin gündemine oturdu. Yönetmen koltuğunda Berkun Oya'nın oturduğu dizideki mastürbasyon sahnesi ise sosyal medyanın konusu oldu. İzleyiciyi ikiye bölündü.
Netflix'in uzun süredir beklenen dizisi Bir Başkadır geçtiğimiz gün yayına girdi. Masum ve Son dizileri ile de büyük ses getiren Yönetmen Berkun Oya'nın son bombası daha ilk günden Türkiye'nin gündemine yerleşti. Sosyal medyanın konusu oldu film hakkında binlerce yorum yapıldı.
Netflix'te bugüne kadar yayınlanan en iyi Türk yapımları arasında gösterilen dizide her bölüm 45 dakika sürüyor ve 1. sezon 8. bölümden oluşuyor. Birçok önemli ismin olduğu kadroda Öykü Karayel Meryem karakterindeki başarısı ile bir adım öne geçiyor.
Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.
Dizi yayınlandığı gün hem Netflix'in hem de Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada binlerce yorumun yağdığı dizinin bir sahnesi ise seyirciyi ikiye böldü. Meryem'in evine temizliğe gittiği asosyal ve seks düşkünü olan Sinan'ın banyodaki mastürbasyon sahnesi akılları karıştırdı.