Sırbistan'la Macaristan yenişemedi grupta işler karıştı

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya'yı 3-2 yenerken, Macaristan ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İşte puan durumu...

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A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.

Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

