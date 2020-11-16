BIST 1.308
DOLAR 7,65
EURO 9,08
ALTIN 469,65
HABER /  SPOR
ADV Eminevim'den ev hediye

Sırbistan'la Macaristan yenişemedi grupta işler karıştı

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya'yı 3-2 yenerken, Macaristan ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İşte puan durumu...

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.  

Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Müftüoğlu uyardı! Sokağa çıkma yasağı gelmezse Covid-19 ani bir tsunamiye dönmek üzere
Jigolo vergisiyle vurgun yaptılar! Midyeci her şeyi itiraf etti fuhuş çetesi çökertildi
İstanbul’da koronavirüs salgınında mavi yaka etkisi: 5 ilçede yaşayanlar dikkat!
Pompeo'nun olaylı Türkiye ziyareti! Çavuşoğlu'na 'görüşmek için İstanbul'a gel' dediği iddiası
Ermenilere 10 gün ek süre verildi Karabağ'da mezarları açıp ölüleri çıkarıyorlar
Ersin Tatar'tan Erdoğan'a hastane teşekkürü
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti! Bosna Hersek'te seçimi kazandı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan BAE'de Azerbaycanla yapılan ateşkesi görüştü
Türksat 5A ve 5B uydularına uzay sigortası! Protokol imzalanacak
Usta oyuncu Soumitra Chatterjee koronavirüse yenik düştü
16 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama ekranı
Funda Eryiğit kimdir kaç yaşında Funda Eryiğit dizileri hangisi?
Yorumlar