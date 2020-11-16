Osman Müftüoğlu uyardı! Sokağa çıkma yasağı gelmezse Covid-19 ani bir tsunamiye dönmek üzere

Koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla yayılıyor. Prof. Dr.Osman Müftüoğlu sokağa çıkma yasağı isteyip, "Önlemler bir an önce devreye sokulmazsa korkutucu ve ciddi yükseliş 'ani bir tsunamiye' dönüşebilir" uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamların ardından Prof. DR. Osman Müftüoğlu'ndan acil uyarı geldi. 'Covid-19 pandemisinde geldiğimiz son nokta çok can sıkıcı" diyen Müftüoğlu, kısıtlamalara ve kısa süreliği sokağa çıkma yasağı gibi önlemlere başvurulmazsa koronavirüs salgınının ani bir tsunamiye döneceği uyarısında bulundu. İşte üftüoğlu'nun Hürriyet'teki yazısından çarpıcı satır başları...

Uzmanlar yeni önlemler ve 'kısa süreli kapanma' öneriyor

- Uzmanların çoğu eğer “şehirlerarası ulaşımı minimuma indirmek, mesai saatlerindeki kaydırmayı tüm ülkeye yaymak, kapalı ortamlarda belirli sayıdan fazla insanın bir arada bulunmasını sınırlamak ve hatta kısa süreli kapanmalar uygulamasına geçmek” gibi önlemler bir an önce devreye sokulmazsa son günlerde rakamlarda izlediğimiz korkutucu ve ciddi yükselişin “ani bir tsunamiye” dönüşebileceğini söylüyorlar.

İflah olmaz iyimser olarak ben bile...

- Üzülerek belirteyim, “iflah olmaz iyimser” olarak bilinsem de ben de muhtemel bir tsunaminin patlamak üzere olduğu düşüncesindeyim.

- NEDENİ ŞU: Son bir ayda ağır hasta sayısında yüzde 50’lileri, ölüm oranlarında yüzde 55’leri bulan bir artış var. Ve bu artış muhtemel bir tsunaminin işareti gibi görünüyor.

- Kısacası, içinde bulunduğumuz şu günler çok önemli ve dikkat kesilmemiz gereken zor günlerdir. Konsantrasyonumuzu yitirmemeli, tedbirleri asla gevşetmemeli, süreci bir çeşit toplumsal işbirliği içinde yönetebilmeliyiz.