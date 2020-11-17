Ipsos'tan çarpıcı anket! Sokağa çıkma yasağında evet ile hayır arasında uçurum var

"Milyonlarca insan hala bu fikirde"

Daha önceki haftalarda da gördüğümüz üzere milyonlarca insan hala bu fikirde. Geri kalan vatandaşlar da ister istemez daha sıkı önlem talebinde bulunuyor. Restoran ve kafelerin gece 22:00’den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var.