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Hande Ünsal kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?

Pop müziğin son günlerdeki sevilen ismi Hande Ünsal hayatıyla merak konusu oldu. Şarkıcı bir annenin kızı olan Hande Ünsal'ın annesi Niran Ünsal babası ise Kaan Canbağ. Niran Ünsal 28 yaşında ve aslen İzmirli. İşte Niran Ünsal hakkında merak edilenler....

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Son günlerin en çok dinlenen sevilen isimlerinden biri olan Hande Ünsal özel hayatı ile merak konusu oldu. Niran Ünsal'ın Kaan Canbağ ile olan evliliğinden olan Hande Ünsal 28 yaşında ve aslen İzmirli. Haliç Üniversitesi mezunu olan Hande Ünsal 2011 yılında bir single çıkarmıştı. 

Hande Ünsal, 1991 yılında dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısıdır. Boyu 1.60, kilosu ise 48’dir. 1990 yılında Kaan Canbağ ile evlenen şarkıcı Niran Ünsal‘ın, bu evlilikten doğan tek çocuğudur. Aynı zamanda Nida Ünsal’ın yeğenidir.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.

2011 yılının henüz başlarında Kumar adlı single parça çıkararak müzik dünyasına ilk adımını attı. Fakat insanlar onu Aydın Kurtoğlu’nun ‘Köle’ isimli şarkısındaki kadın vokal sesiyle tanıdı. ‘Köle’ isimli şarkıya ayrı bir lezzet katan Ünsal, kısa sürede ismini geniş bir kitleye duyurmuş oldu.

2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile hayatını birleştirdiğinde, henüz 21 yaşındaydı.

2014 yılında annesiyle arazı bozulduğunda sitemini şöyle dile getirmişti; ”Annem Niran Ünsal ve ben farklı insanlarız. İkimizin de hayatın akışı içerisinde tamamen farklı duruşları var. Ben 23 yaşında evli bir bayan olarak Allah’ın bana verdiği yetenekle, kendi özverimle müzik hayatıma sürdürmekteyim. Ben, annemin ilk çocuğu olmanın şanssızlığını yaşamış olabilirim, umarım kardeşlerim hayatın zorlukları karşısında benim kadar ayakları üzerinde durabilirler veya durmak zorunda kalmazlar. Ben yoluma, sorumluluklarımı bilerek devam etmeye çalışacağım. Annemin kendi doğrularıyla hayatında mutlu olmasını dilerim.”

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