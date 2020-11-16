Ümit Özdağ iddiası kulislerde konuşuluyor Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ihracı beklenen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağını iddia etti.

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Çıkışlarıyla kendi partisini sallayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasında bulunan Özdağ, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ve CHP'nin ortak anayasa çalışması yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Açıklamalarıyla disiplin kuruluna sevk edilen Özdağ ile ilgili çarpıcı bir iddia kulislerde konuşuluyor. Buna göre Özdağ parti kuracak. Bu görüşü paylaşan ise Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi oldu.

"İnce ve Mustafa Sarıgül’e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak"

Selvi yazısında, "İyi Parti Disiplin Kurulu bugün Ümit Özdağ’ın ihracını görüşecek. Sonucu merak etmiyorum. Çünkü kısa bir süre içinde de Ümit Özdağ, partiden ihraç edilecek." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "O da Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi Anadolu yollarına düşecek. Kısa sürede de partisini kuracak. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak. Benden size duyurması, 2021’le birlikte Ümit Özdağ partisi geliyor." görüşünü savundu.