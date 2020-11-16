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İstanbul'da şüpheli paket alarmı! Ekipler tarafından yol kapatıldı

SARIYER’de sabah saatlerinde cadde üzerindeki yeşil alanda iki ağaç arasına asılı halde bulunan bir afişin arkasına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrılarak, şüpheli paket fünye yardımıyla patlatıldı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Büyük Armutlu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde bulunan yeşillik alanda iki ağaç arasına asılmış bir afişin arkasına bırakılan şüpheli bir paket ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı.

Şüpheli paketin bulunduğu cadde bir süreliğine güvenlik amaçlı yaya geçişi ve trafik akışına iki taraflı olarak kapatıldı. Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye yardımıyla patlattı. İmha sonrası kontrol edilen paketin boş olduğu öğrenildi. Bir süre duraksayan trafik akışı yolun açılmasıyla normale döndü.

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