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Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt

Görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, oğlunun görevinden ayrılmasının ardından yaşananları değerlendirirken aile içinde herhangi bir görüş ayrılığının olmadığına vurgu yaptı.

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Sağlık nedenleri nedeniyle geçtiğimiz haftalarda istifa ederek görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, oğlunun istifası ile ilgili Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuştu.

Sabah yazarı Yavuz Donat, sözlerine "Başkanlık sistemi... Siyaset... Kabine... Parti... Hazine... Merkez Bankası... Döviz kuru... Bakan istifası... Nöbet değişimi. Yorum çok. Atış serbest... Ağzı olan konuşuyor" diye başladı.

Donat şöyle devam etti:

"Ve... Trabzon... Parma Yaylası... Yemyeşil... Temiz hava... Sis... Sonra güneş.

Korona... Buralara gelememiş.

Sadık Albayrak... Gülüyor:

- Kapıya yazı astım... Korona giremez.

Sohbet... Gündemin içinden, dışından... Sadık Albayrak'ın penceresinden:

Her şey memleket ve millet için.

Milli ve yerli düşünceyi hâkim kılmak için bir mücadele veriliyorsa, yanında olacağız.

Emperyal güçler... Yerli işbirlikçiler... Ve FETÖ'nün uşakları... Türkiye'ye hizmet edenlerin karşısındalar.

Yerli ve milli... Nedir?
Sadık Albayrak'ın yanıtı: - Dolar, euro, sterlin değildir... Yerli ve milli, Türk Lirası'dır... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bastığı paradır.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası... "Baba Albayrak" ne diyor?

O başka bir konu... Onu bilemem.

Spekülasyon çok... Herkes kafasına göre bir şey söylüyor.

Her duyduğuna inanma.

Efendim aile içi görüş ayrılığı falan... Yok böyle bir ayrılık.

İhtilaf, kırgınlık, öfke, alınganlık... Hayır... Olamaz da.

Önemli olan tek gerçek var... Ülkeye hizmet.

İstifa... Kendi tercihi... İstifanın arkasında duygusallık olmaz.

Çocuklarımın çizgisi belli... Düz... Net.

Serhat ve Berat bana hep şunu söylerler: Baba, bizi bugünler için yetiştirdin."

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