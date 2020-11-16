A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

Türkiye, Rusya'yı 3-2 yenerken 2022 Dünya Kupası kurasına 2. torbadan girmeyi garantiledi. A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri de belli oldu.

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Türkiye'nin 3-2'lik Rusya galibiyeti, Ay Yıldızlılar'ın 2022 Dünya Kupası kurasına 2. torbadan girmesini garantiledi. Rusya maçı öncesi 33. sırada bulunan Milli Takım şimdilik 29. sıraya yükseldi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, 7 Aralık'ta çekilecek. Türkiye 2. grupta yer alacak.

İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 19.00'da çevrim içi olarak takip edilecek kura törenine, UEFA üyesi 55 federasyon katılacak.

Avrupa'dan 13 takım Dünya Kupası vizesi alacak

13 takımın Dünya Kupası'na çıkacağı Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Gruplardaki takımlar, deplasman ve ev maçları olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulü

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk iki arasında tamamlayamamasına rağmen UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda en fazla puan toplayan iki takım da play-off'larda diğer 10 takıma katılacak. Tek maç eleme usulü oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası finallerine katılacak diğer takımlar da belli olacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri kurası öncesi torbalar şu şekilde:

1. TORBA

Belçika

Fransa

İngiltere

Portekiz

İspanya

Hırvatistan

Almanya

Danimarka

İtalya

Hollanda

2. TORBA

İsviçre

Polonya

İsveç

Galler

Ukrayna

Avusturya

Türkiye

Slovakya

TÜRKİYE

3. TORBA

Çekya

İskoçya