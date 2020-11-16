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İkinci el araç satışına kur freni! Şişirilmiş fiyatlar normal seviyelere gelecek

İkinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi nedeniyile yavaşladı.

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Sabah'ta yer alan habere göre, ikinci el otomobil pazarında aylardır yaşanan canlılık hız kesti. Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekimde talepte düşüş yaşanırken, kasımda döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile satışlar adeta durdu.

Şişirilmiş fiyatlar normal seviyelere gelecek

Beklemeye geçen tüketiciler piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el otomobil pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor.

Yüzde 10-15 civarında düşüş bekleniyor

Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi. 

İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur.

Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında Kovid-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti.

Bu dönemde ikinci eldeki fiyat artışının durduğunu söyleyen Ayyıldız, "Ama fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Bundan sonra kurdaki düşüşe göre ikinci el otomobil fiyatlarında bir gerileme yaşanır. İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur" diye konuştu.

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