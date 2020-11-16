BIST 1.308
DOLAR 7,65
EURO 9,08
ALTIN 469,65
HABER /  DÜNYA
ADV Eminevim'den ev hediye

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda uzlaşı çıkmayınca ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

Abone ol

BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, forumun yedinci ve kapanış gününde düzenlediği basın toplantısında, katılımcıların bir hafta sonra video konferans yoluyla tekrar toplanacağını açıkladı.

Yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin anlaşma

Wiiliams, katılımcıların, 'yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin anlaşmak üzere' bir araya geleceklerini kaydetti.

Stephanie Williams, cuma gecesi forum katılımcılarının, "geçiş döneminin, 24 Aralık 2021'de seçimlerin gerçekleştirilmesiyle son bulması" konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

Forumdaki görüşmelerde, Libya'nın üç bölgesini temsil edecek biri başkan toplam üç üyenin oluşturduğu ve oy birliğiyle karar alması gereken devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi’nin kapsamı, görevi ve yetkileri konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı şekilde yürütmeyi üstlenecek hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda da anlaşmaya varıldığı aktarılmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Araç sahipleri dikkat sakın bunu kullanmayın! 15 bin liralık masraf açabilir
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
Ümit Özdağ iddiası kulislerde konuşuluyor Abdulkadir Selvi yazdı
Terör örgütü PKK'nın Kandil kampında kaos! Murat Karayılan'a 'Alçak adam!'
Osman Müftüoğlu uyardı! Sokağa çıkma yasağı gelmezse Covid-19 ani bir tsunamiye dönmek üzere
Jigolo vergisiyle vurgun yaptılar! Midyeci her şeyi itiraf etti fuhuş çetesi çökertildi
ÖNCEKİ HABERLER
Niran Ünsal evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
Vedat Muriç'in gol attığı maçta dramatik son
A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
İstanbul'da şüpheli paket alarmı! Ekipler tarafından yol kapatıldı
Niran Ünsal kimdir yaşı kaç çocukları kaç tane kimdir?
Cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye Ömür Gedik'ten olay yorum! 'Bu eti tercih ederim'
Yorumlar