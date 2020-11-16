Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den son dakika gelişmesini paylaştı. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesasından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.