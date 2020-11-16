Galatasaray'a koronavirüs şoku! Pozitif futbolcu belli

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in, milli takımda kendini kötü hissetmesi sonrası yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Hollanda'nın Bosna Hersek maçı kadrosundan çıkarılan Ryan Babel'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan kendini iyi hissetmediği için çıkarılan Babel'in ilk 3 covid-19 testi negatif çıktı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı oyuncunun 4. testi pozitif çıktı. Ryan Babel, Polonya ile yapılacak son maçta da forma giyemeyecek.