Abdullah Avcı, Fatih Terim'in gözdesini elinden kapıyor

Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı transferini devre arasında bitirmeye çok yakın. Bordo-Mavililer, oyuncunun menajeri ve aynı zamanda amcası olan İlhan Mallı ile şimdiden temaslara başladı.

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Trabzonspor devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Özellikle orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştirecek olan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da hem sezon başındaki görüşmelerde hem de gelmeden önce yapılan son temaslarda bu yönde fikir belirttiği öğrenildi. 6 numara diye tabir edilen defansif orta saha mevki için erkenden çalışmalara başlayan Fırtına, ekstra olarak 10 numara da alabilir.

Bu bölge için gündemdeki isim tanıdık

Trabzonspor, yaz döneminde transferin son günlerinde Yunus için ciddi temaslarda bulunmuştu ancak o süreçte teklife pek sıcak bakmayan Yunus, Wolfsburg’da şansını denemek ve hocasının kendisiyle ilgili planlarını görmek istemişti. İşler, Yunus’un istediği gibi gitmedi. Hocası Oliver Glasner ile anlaşamayan ve Bundesliga’da 7 maçın 6’sında kulübede olan Yunus, sadece 1 karşılaşmada 58 dakikada süre bulabildi.

EURO 2020’ye mutlaka gitmek istiyor

Oynamamaktan rahatsız olan Yunus Mallı, devre arasında kesinlikle ayrılmayı düşünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için de Wolfsburg’un yüksek bir rakam talep etmesi beklenmiyor. Özellikle önümüzdeki yaz düzenlenecek EURO 2020’ye mutlaka gitmek isteyen 28 yaşındaki 10 numara, istikrarlı şekilde forma giyebileceği bir takımla anlaşma fikrinde. Hatta Yunus’un Türkiye’de göz önünde olup tam anlamıyla kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor

Yazın yapılan temaslarda, tekrar görüşmek için devre arasını işaret eden Yunus Mallı’nın menajeri ve aynı zamanda amcası İlhan Mallı ile şimdiden Trabzonspor cephesi iletişim kurdu. Galatasaray ve Bundesliga ekibi Mainz’ın da ilgilendiği Yunus konusunda Bordo-Mavililer elini çabuk tutacak. Özellikle Türkiye’ye gelmeye artık sıcak bakan 28 yaşındaki yıldız konusunda Abdullah Avcı’nın da olumlu görüş belirttiği gelen bilgiler arasında.

4 bölgeye takviye

Bordo-Mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile önümüzdeki ay detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirecek. Ancak takviye yapılması beklenen bölgeler şimdiden belli gibi. Marlon’dan beklediğini alamayan Fırtına mutlaka savunmanın solunu güçlendirecek. Aynı şekilde orta sahaya defansif bir isim ve 10 numara düşünülüyor. Ayrıca sağ stopere de transfer yapılma ihtimali söz konusu. Devre arası transferinde yerli oyunculara ağırlık verilecek.