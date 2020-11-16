İsmail Küçükkaya'dan Meral Akşener'e Cumhur İttifakı'na katılır mısınız sorusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında Cumhur İttifakı'na katılır mısınız sorusuna "Hayır" diyerek yanıt verdi. Akşener devamında "Bu sistemler 2 siyasi parti ile değişmeye başlayınca geldiğimiz nokta ortada.' ifadelerini kullandı.

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FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan İYİ Parti Lideri Akşener, Cumhur İttifakı'na katılır mısınız sorusuna "Hayır" şeklinde yanıtladı. Akşener, gündemdeki 'anayasa hazırlığı' tartışmaları ile ilgili ise 'Bir anayasa yapılacaksa hep birlikte yapacağız. Tüm siyasi partilerle.' ifadelerini kullandı.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Akşener, gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

İyi Partili Ümit Özdağ'ın; CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesinden sonra çıkan tartışmalar hakkında soruyu cevaplandıran Akşener, "Biz Atatürk'ün yaptığı ve bugüne kadar bir daha tekrarlanmayan bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sistemi tasarlıyoruz." diyerek yanıt verdi.

'Erdoğan'la tasarıyı paylaşacağım'

Bir anayasa yapılacaksa hep birlikte yapacağız diyen Akşener, "Tüm siyasi partilerle. Biz tasarımızı tüm kamuoyu ile paylaşacağız, sonrasında anayasa hukukçuları yorumlarını yapacak. Ama sonrasında anayasayı tümden mi değiştirmek lazım, tarihçi olarak söylüyorum o biraz zor. Ben sayın Erdoğan’la da tasarıyı paylaşacağım ama okuyup okumayacağını bilmiyorum. " ifadelerini kullandı.

'Cumhur İttifakı'na katılır mıydınız?' sorusuna hayır yanıtı

İsmail Küçükkaya daha sonra Akşener'e anayasayı değiştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi Cumhur İttifakı'na devet etse katılır mıydınız?" sorusuna Akşener "hayır" diye cevap verdi.

Bu cevaptan sonra da açıklamalarını sürdüren Akşener, "Bu sistemler 2 siyasi parti ile değişmeye başlayınca geldiğimiz nokta ortada.

'Erdoğan'a düşman değilim'

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü;

Ben Sayın Erdoğan’ın ya da Bahçeli’nin düşmanı değilim. Ben siyaseten kimsenin düşmanı değilim. Bütün badirelerde siyasetçi, siyasetçinin dostudur.

Derdimiz Türkiye, memleketimiz. Ben Erdoğan’a gelin bir memleket masası kuralım dedim. Koca bir tartışma konusu oldu, çemkirdiler sürekli. O memleket masasına ana muhalefet partisinin genel başkanı da oturacak. "