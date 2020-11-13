Metropoll Ekim ayı anketini açıkladı! İlk kez bu kadar yükseldi
Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020' anketine göre AK Parti'nin oyları ilk kez yüzde 40'ın altına düştü. Memnuniyetsizlerin sayısı artarken, kararsızların oyu ilk kez yüzde 25'i aştı... İşte Metropoll Anketinin sürpriz sonuçları...
Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar son anket sonuçlarını paylaştı. Ekim ayına ait verilerde en çok memnuniyetsiz seçmen 29.2 ile AK Parti'de yer alırken en memnun seçmen ise yüzde 3.8 ile İYİ Parti'de oldu. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranı nasıl? İşte ayrıntılar...
Metropoll Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020 anketi, Covid-19 salgınının başından bu yana AK Parti'nin oylarında yaşanan düşüşün devam ettiğine işaret etti. AK Parti'nin oyları ilk kez yüzde 30’un altına düşerken kararsızlar ve protesto oy kullanacağını belirtenlerin toplam oranı yüzde 20'nin üzerinde çıktı.
Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürerken MetroPoll, anketinde 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunun yöneltti. Metropoll'ün Ekim ayı anketine göre, AK Parti'nin oy oranı ilk kez yüzde 30’un altına düşerek, 28.5 olurken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 17.2'de kaldı.
DEVA ve Gelecek Partisi yükselişte
Ankette İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.6, HDP yüzde 8.5, MHP ise yüzde 7.9 oldu. Ayrıca Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1.5, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise yüzde 0.9 olarak kaydedildi. İki partinin oy oranlarını artırdığı dikkat çekti.