Metropoll Ekim ayı anketini açıkladı! İlk kez bu kadar yükseldi

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar son anket sonuçlarını paylaştı. Ekim ayına ait verilerde en çok memnuniyetsiz seçmen 29.2 ile AK Parti'de yer alırken en memnun seçmen ise yüzde 3.8 ile İYİ Parti'de oldu. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranı nasıl? İşte ayrıntılar...