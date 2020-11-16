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Görüntüler ABD basınına sızdı mahkumlar 2 dolara koronavirüsten ölenleri taşıyor!

Demirören Haber Ajansı

ABD, koronavirüste çareyi mahkumlarda aramaya başladı. Ülkede yüzbinlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplu mezarlar dikkat çekmişti. Son olarak basına sızan görüntülerde mahkumların 2 dolara koronavirüsten hayatını kaybedenleri taşıdığı ortaya çıktı.

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ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

ABD'de son durum hakkında

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. 

ABD
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