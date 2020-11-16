Galatasaray'da mahkemenin verdiği kararla Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

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Galatasaray'da seçim kararı alınmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz hakkındaki idari ibrasızlık kararını iptal etti.

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, TRT Spor'a yaptığı açıklamada ''Bu kararla birlikte, gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır.'' dedi.