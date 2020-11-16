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Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı

Galatasaray'da mahkemenin verdiği kararla Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

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Galatasaray'da seçim kararı alınmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz hakkındaki idari ibrasızlık kararını iptal etti.

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, TRT Spor'a yaptığı açıklamada ''Bu kararla birlikte, gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır.'' dedi.

Neler olmuştu?

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart 2019'da ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

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