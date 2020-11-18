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Gargara, koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceği ortaya konurken, Covid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilemedi.

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BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının Covid-19 üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi.  Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü. 

Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Covid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi. 

Henüz kanıt elde edilemedi
Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Covid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi. 

Öngörüde bulunulmuştu
Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu. 

Gargara ve bebek şampuanının etkisi
Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Covid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

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