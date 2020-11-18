20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

Yeniden artan vakaların ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları geldi ve tedbirler arttırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaya göre 20 yaş altında bulunan vatandaşlar çalışan kesim hariç 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında son bilgiler...

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20 yaş altı ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek araştırması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Yurt genelinde vakaların yeniden artmasının ardından Bilim Kurulu'nun talebiyle yeni kısıtlamalar geldi. Bunlarında biri de 20 yaş altına getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. " dedi. İşte, ayrıntılar.

*65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: 10:00 – 16:00 *20 yaş altı sokağa çıkma saatleri: 10:00 – 16:00

20 yaş altı ne zaman saat kaçta sokağa çıkacak: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00­-16.00 arası haricinde sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının halen uygulandığını belirtti.

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 65 yaş üstü için şu ifadeler kullanılmıştı;

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.

Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.