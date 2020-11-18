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Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı Matheus Fernandes'i istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ön libero bölgesi için Barcelona'dan Matheus Fernandes'i gündemine aldı.

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26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidilecek ve yeni başkanın 'kim olacağı' belli olacak olan Galatasaray'da ara transferde geri kalmamak için büyük bir titizlikle hareket ediliyor. Galatasaray'ın son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediği ifade edildi.

Kiralık formülü
22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi. Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Katalan ekibinin, Fernandes'i Galatasaray'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bedeli karşılığı bonservisiyle verebileceği belirtiliyor.

90 maçta forma giydi, 3 gol, 4 asist
Fotomaç'ın haberine göre Botafogo, Real Valladolid, Palmeiras ve Barcelona formaları giyen Matheus Fernandes, bugüne kadar toplamda 90 maçta forma giydi, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın yıldızlarla bezeli kadrosunda bu sezon 3 maçta 167 dakika şans bulabildi. Bu nedenle devre arasında başka bir takıma gitmeyi planlıyor.

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