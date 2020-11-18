Sağlık Bakanı Yardımcısı görevden alındı yerine Medipol Üniversitesi rektörü atandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı ve yerine Medipol Üniversitesi Rektörü Sabahattin Aydın atandı.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Medipol Üniversitesi'nin rektörü
Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nde rektörlük görevini yürütüyordu.
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