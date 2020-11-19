Memur ve personel alımı yapılacak! İş arayanlar bakın işte pozisyonlar
Kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelere personel alımı ilanları yayınlandı. İlanlarda, sağlık personelleri, sözleşmeli personeller, akademik personeller, işçi kadroları ve uzman yardımcıları gibi daha birçok pozisyonlar açıldı.
Kamuya, belediyelere ve üniversitelere yüzlerce personel ve memur alımı yapılacak. Personel ihtiyacını gidermek için yayınlanan ilanlarda başvuru şartları ve kadro kontenjanları belli oldu. Yayınlanan ilanlarda sürekli işçi, tekniker, sözleşmeli personel, akademik personel ve daha birçok kadro için pozisyonlar açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darphane, ÖSYM, Fırat ve Sakarya Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Devlet Hava işletmesi, Gelir Dairesi başkanlığı, Aile ve Çalışma bakanlığı ile üniversiteler eleman alımı yapacak. İşte yayınlanan personel alım ilanları ve başvuru şartları...
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