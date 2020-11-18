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Sultangazi'de kahreden anlar: Engelli genç beton mikserinin altında kalarak öldü

Demirören Haber Ajansı

SULTANGAZİ'de engelli genç yolun karşısına geçmek istediği sırada beton mikserinin altında kalarak can verdi. Anne, kazanın haberini alınca olay yerinde feryat etti. 32 yaşındaki gencin, babasını da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen Ahmet Durak, iddiaya göre aniden yola fırlayınca İsmail Çelik yönetimindeki 34 DAS 954 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralanan Durak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen kadın koştu. Yaralanın başında toplanan meraklı kalabalığın dağılması uyarısında bulunan sağlık görevlisi, Durak'ın bir an olsun başından ayrılmadı. Arkadaşı ile birlikte sık sık Durak'ın nabzını kontrol eden sağlık görevlisi kadın, bilincini açık tutmaya çalıştı. 

Kazadan haberdar olunca olay yerine gelen Durak'ın annesi gözyaşlarına boğuldu. Anne Durak'ı küçük oğlu sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansın gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların da sayısı artmaya başladı. Polis, vatandaşların dağılması yönünde uyarıda bulundu. Büyük çoğunluğu maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Durak'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Arkadaş değnekle kaldırıma vuruyormuş"

Kaza anını anlatan beton mikseri sürücüsü İsmail Çelik, "Kazanın nasıl olduğunu ben görmedim. Seyir halindeyken esnaf bağırmaya başladı. Mikserin üstten kablolara takıldığını düşündüm. Arkadaş değnekle kaldırıma vuruyormuş. Benim hiç ön görüşümde değildi. Hiçbir şekilde ben görmedim. Bende suç yok" dedi.

Babasını da trafik kazasında kaybetmiş

Ahmet Durak'ın yaklaşık 7 yıl önce kendisinin de içinde bulunduğu otomobilin kaza yaptığı ve bu kazada babasını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anının kameraya yansıması:

Öte yaşanan, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Durak'ın karşıya geçmek için bir süre beklediği, daha sonra aniden yola fırladığı ve seyir halindeki beton mikserin altında kaldığı görülüyor. Çevredekilerin uyarması üzerine beton mikseri sürücüsünün aracı durduğu kameraya yansıyor. 

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