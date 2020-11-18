AVM saatleri değişecek mi 2020 güncel AVM açılış-kapanış saati

Yeniden artan vakaların ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları geldi ve tedbirler arttırıldı. Türkiye'de koronavirüs yasakları yenilendi bu kapsamda AVM'lerin saatleri değişti. Bundan sonra AVM'ler sadece saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacak.

Abone ol

AVM açılış-kapanış saatleri değişti mi araştırması birçok vatandaşın gündeminde. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlandı. Yeni koronavirüs yasaklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Yasak listesinde AVM'ler, marketler, restorantlar, berber ve kuaförler ile kıraathaneler de yer alıyor.

AVM'ler bundan sonra saat 10.00'da açılacak ve akşam saat 20.00'da kapanacak. Aynı şekilde marketler, restorantlar, berber ve kuaförler de bu saatlerde çalışabilecek. Restorant ve cafeler sadece paket servis yapabilecek.

Yasaklar şöyle:

* AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

* 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına da uygulanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.